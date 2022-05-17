Основатель Amazon обвинил Белый дом в рекордной инфляции в США

Основатель Amazon обвинил Белый дом в рекордной инфляции в США
Основатель Amazon обвинил Белый дом в рекордной инфляции в США
17 мая, 12:59ОбществоФото: pxhere.com
Самая высокая за 40 лет инфляция в США – результат действий американских властей. Об этом написал основатель Amazon Джефф Безос в социальной сети.

Безос – один из богатейших бизнесменов мира, напомнил, что администрация Джо Байдена пыталась увеличить расходную часть федерального бюджета на $3,5 трлн. По его словам, если бы это удалось, то инфляция увеличилась бы еще больше, пишет iz.ru.

Также Безос написал, что инфляцию не могут вызвать богатые люди или профсоюзы. Свои твиты миллиардер адресовал представителю Белого дома Эндрю Бейтсу.

В свою очередь, Бейтс заявил, что понимает реакцию Безоса. По его мнению, действия Байдена не нравится богачам, которых президент США просит платить “свою справедливую долю”.

Кроме этого представитель Белого дома отметил, что Безос написал свои критические твиты после встречи Джо Байдена с членами профсоюзов, в том числе работающими в Amazon.

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