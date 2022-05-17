Обманутые дольщики Башкирии получили более 5 мдрд рублей компенсаций с 2019 года

Отдельно в релизе фонда развития территорий уточняется, что речь идет об объектах отраженных в региональном плане-график, а также включеных в соглашение между республикой и федеральным фондом. В этом же релизе сообщается и о том, что список объектов в скором времени может пополниться еще шестью долгостроями, после того как их рассмотрит Наблюдательный совет фонда. Среди условий указано введение конкурсного производства и полный пакет документов по проблемным застройщиком от региона. Сейчас ведется работа в данном направлении, а принятие решений по данным объектам может восстановить в правах более 850 обманутых дольщиков из Башкирии.