О четырех миллионах рублей доходов за 2021 год отчитался бизнес-омбудсмен Башкирии

В декларации о доходах есть также и информация о собственности защитника прав предпринимателей в республике.

Бизнес-омбудсмен или же уполномоченный по правам предпринимателей в Башкирии Флюр Асадуллин в 2021 году задекларировал более 4 миллионов рублей дохода. Известно и о том, сколько в минувшем году заработала супруга защитника бизнесменов Башкирии, она заработала почти 800 тысяч рублей, а именно 792 с половиной тысячи рублей. Имеется в собственности у супруги бизнес-омбудсмена и автомашина Audi Q3 Sportback. Что касается имущества, которое находится в собственности бизнес-омбудсмена — 8,2 квадратных метра (они же имеются у его супруги) под машино-место и иномарка Mercedes Benz E 200. В совместном же владении Асадуллина и его супруги имеется 340,4 кв. м. жилой площади, то есть домом с такой площадью. Имеется у четы Асадуллиных и 1 300 квадратных метров земли. Есть в собственности пары и квартира площадью 84,7 кв. м.

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