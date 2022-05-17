На строительство Евразийской библиотеки в Уфе потратят до 4 млрд рублей

Работы необходимо завершить до 30 июня 2024 года. Как следует из конкурсной документации, они финансируются из республиканского бюджета. В 2022 году планируется потратить на эти цели 750 млн рублей, в 2023 году — 2,5 млрд. В 2024 году на работы выделят еще до 749 млн рублей.