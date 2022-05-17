На строительство Евразийской библиотеки в Уфе потратят до 4 млрд рублей

На строительство Евразийской библиотеки в Уфе потратят до 4 млрд рублей
На строительство Евразийской библиотеки в Уфе потратят до 4 млрд рублей
17 мая, 14:37ОбществоНаталья БалыковаФото: ufacity.info
Госкомитет Башкирии по конкурентной политике ищет подрядчика на проектирование и возведение объекта, следует из материалов портала госзакупок.

Евразийскую библиотеку планируется построить на склоне реки Белой рядом со зданием регионального правительства. Она будет возводиться в рамках нацпроекта «Культура». Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить здание и поставить необходимое оборудование для его эксплуатации.

Работы необходимо завершить до 30 июня 2024 года. Как следует из конкурсной документации, они финансируются из республиканского бюджета. В 2022 году планируется потратить на эти цели 750 млн рублей, в 2023 году — 2,5 млрд. В 2024 году на работы выделят еще до 749 млн рублей.

Основанием для проектирования являются два мартовских распоряжения правительства Башкирии. Техническим заказчиком выступит Управление капитального строительства региона. Итоги конкурса подведут 6 июня.

Ранее представленный главой региона Радием Хабировым концепт Евразийской библиотеки вызвал критику ряда архитекторов. Они посчитали, что облик нового архитектурного объекта вступит в конфликт с городским ландшафтом. Сама концепция напомнила им «гигантскую юрту на плоской подставке». После этого глава Башкирии сообщил о создании специального архитектурно-консультационного совета в регионе.

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