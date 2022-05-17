На строительство Евразийской библиотеки в Уфе потратят до 4 млрд рублей

Евразийскую библиотеку планируется построить на склоне реки Белой рядом со зданием регионального правительства. Она будет возводиться в рамках нацпроекта «Культура». Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить здание и поставить необходимое оборудование для его эксплуатации.
Работы необходимо завершить до 30 июня 2024 года. Как следует из конкурсной документации, они финансируются из республиканского бюджета. В 2022 году планируется потратить на эти цели 750 млн рублей, в 2023 году — 2,5 млрд. В 2024 году на работы выделят еще до 749 млн рублей.
Основанием для проектирования являются два мартовских распоряжения правительства Башкирии. Техническим заказчиком выступит Управление капитального строительства региона. Итоги конкурса подведут 6 июня.
Ранее представленный главой региона Радием Хабировым концепт Евразийской библиотеки вызвал критику ряда архитекторов. Они посчитали, что облик нового архитектурного объекта вступит в конфликт с городским ландшафтом. Сама концепция напомнила им «гигантскую юрту на плоской подставке». После этого глава Башкирии сообщил о создании специального архитектурно-консультационного совета в регионе.