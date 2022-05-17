Минеева поддержала программу льготного кредитования для молодых предпринимателей

Малые и средние предприятия столицы получили возможность оформить льготный кредит со ставкой ноль процентов на первый год. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей Татьяна Минеева прокомментировала эту меру поддержки.

По ее словам, анализ обстановки в условиях санкционных ограничений показал, что примерно пять процентов московских предпринимателей в значительной степени пострадали от повышения ставки по кредитам, пишет iz.ru. Минеева отметила, что займы с нулевой ставкой реально поддержат московский бизнес. Причем особо актуальной эта мера станет для новых предприятий, в числе которых немало молодежных стартапов в сфере фастфуда и IT. “У бизнеса в нынешних условиях должен быть “проходимый порог”, – подчеркнула бизнес-омбудсмен Москвы. Получить льготный кредит с нулевой ставкой на первый год может любой предприниматель, зарегистрированный в качестве налогоплательщика в столице не более года назад. Условия этого банковского займа предполагают выдачу до пяти миллионов рублей на срок до трех лет, со ставкой от 0 до 18%, при этом размер последней будет зависеть от банка-кредитора. В льготной программе участвуют банки Сбер, “Промсвязьбанк” и “Открытие”, а городские власти выступают поручителями и субсидируют 14% ставки по кредиту – на величину ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Кроме того, малые и средние предприятия (МСП) могут оформить бизнес-ипотеку на приобретение торговой и офисной недвижимости, в том числе — строящейся. Данная программа реализуется городом совместно с банком “Дом.РФ”, и в ее рамках уже выдан первый кредит на покупку коммерческой недвижимости в размере 12 млн рублей. При этом ставка на первый год составляет от 6,5%, а максимальная сумма займа – 50 млн рублей с первоначальным взносом от 15%. Отмечается, что московские власти начали предлагать бизнесу меры поддержки после ухода из России ряда зарубежных компаний. Это произошло на фоне санкционных ограничений со стороны стран Запада, введенных после начала Россией спецоперации на Украине. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, в результате этого порядка двухсот тысяч сотрудников иностранных компаний в городе могут остаться без работы. В рамках мер по поддержке бизнеса столичным предпринимателем будут выделены гранты на создание производств для импортозамещения, а арендаторам недвижимости предоставят временную отсрочку по платежам. Правительство Москвы также направило один миллиард рублей на создание сетей быстрого питания.

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