Мэр Уфы обнаружил испорченной мозаику на Театре кукол и устроил разнос подрядчику

Мэр Уфы обнаружил испорченной мозаику на Театре кукол и устроил разнос подрядчику
Мэр Уфы обнаружил испорченной мозаику на Театре кукол и устроил разнос подрядчику
17 мая, 21:33ОбществоИрина ДеревянчукФото: пресс-служба мэрии Уфы
Ратмир Мавлиев посетил ряд городских пространств и оказался удивлен тем, что сделал подрядчик с Театром кукол в Уфе 17 мая.

Сегодня 17 мая на некоторых объектах в Уфе где сейчас ведется ремонт или реконструкция побывал с визитом сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев. Однако не все увиденное в ходе поездки порадовало мэра. Выяснилось, что при выполнении реконструкции уфимского Театра кукол подрядчик пренебрег требованием о сохранении уникальной мозаики на фасаде театра. Оно содержалось в проекте реконструкции театра.

В пресс-службе мэрии сообщили, что в ходе осмотра стройплощадки Театра кукол от Мавлиева прозвучало замечание подрядчику за испорченную мозаику, а также поручение все-таки сохранить оставшуюся часть.

В своем телеграм-канале Мавлиев чуть подробнее рассказал об оказии с мозаикой.

И еще, мозаику на фасаде Театра кукол сохраним. То, что успели сломать, обязательно восстановим. Изначально цель была - сохранить! К сожалению, бывает, что информация до исполнителей доводится искажённая или не вся.Ратмир Мавлиев

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