Мэр Уфы обнаружил испорченной мозаику на Театре кукол и устроил разнос подрядчику

Сегодня 17 мая на некоторых объектах в Уфе где сейчас ведется ремонт или реконструкция побывал с визитом сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев. Однако не все увиденное в ходе поездки порадовало мэра. Выяснилось, что при выполнении реконструкции уфимского Театра кукол подрядчик пренебрег требованием о сохранении уникальной мозаики на фасаде театра. Оно содержалось в проекте реконструкции театра.
В пресс-службе мэрии сообщили, что в ходе осмотра стройплощадки Театра кукол от Мавлиева прозвучало замечание подрядчику за испорченную мозаику, а также поручение все-таки сохранить оставшуюся часть.
В своем телеграм-канале Мавлиев чуть подробнее рассказал об оказии с мозаикой.
И еще, мозаику на фасаде Театра кукол сохраним. То, что успели сломать, обязательно восстановим. Изначально цель была - сохранить! К сожалению, бывает, что информация до исполнителей доводится искажённая или не вся.Ратмир Мавлиев