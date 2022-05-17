«Хранитель» 8 тысяч тонн сахара за 99 миллионов рублей так и не найден в Башкирии

На апрельский тендер на хранение интервенционного запаса сахара стоимостью без малого 100 миллионов рублей отреагировал лишь один претендент, но и он не прошел отбор.

Почти три года, а именно 2 года и девять месяцев должны были храниться 8 тысяч тонн сахара на складах компании, которой предлагалось за данные услуги получить 99 миллионов рублей. Однако себя в данном тендере, о котором Mkset подробно сообщал еще в апреле, решил попробовать лишь один потенциальный подрядчик, однако его заявку отклонили по ряду причин, которые содержаться в протоколе данной закупки. Единственным претендентом на роль «хранителя сахара» выступила компания из башкирского города Салават «Хладокомбинат», однако у «Хладокомбината» не оказалось необходимых мощностей по производству и хранению сахара, также компания не смогла подтвердить наличие необходимого объема помещений под склады, не нашлось в документах и соответствующей выписки из ЕГРН. При всем при этом «Хладокомбинат» снизил начальную стоимость тендера более чем на 10 миллионов, но и солидный дисконт не повлиял на исход — хранителем сахара «Хладокомбинат» не будет.

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