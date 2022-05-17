«Хранитель» 8 тысяч тонн сахара за 99 миллионов рублей так и не найден в Башкирии

«Хранитель» 8 тысяч тонн сахара за 99 миллионов рублей так и не найден в Башкирии
«Хранитель» 8 тысяч тонн сахара за 99 миллионов рублей так и не найден в Башкирии
17 мая, 18:55ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
На апрельский тендер на хранение интервенционного запаса сахара стоимостью без малого 100 миллионов рублей отреагировал лишь один претендент, но и он не прошел отбор.

Почти три года, а именно 2 года и девять месяцев должны были храниться 8 тысяч тонн сахара на складах компании, которой предлагалось за данные услуги получить 99 миллионов рублей. Однако себя в данном тендере, о котором Mkset подробно сообщал еще в апреле, решил попробовать лишь один потенциальный подрядчик, однако его заявку отклонили по ряду причин, которые содержаться в протоколе данной закупки.

Единственным претендентом на роль «хранителя сахара» выступила компания из башкирского города Салават «Хладокомбинат», однако у «Хладокомбината» не оказалось необходимых мощностей по производству и хранению сахара, также компания не смогла подтвердить наличие необходимого объема помещений под склады, не нашлось в документах и соответствующей выписки из ЕГРН. При всем при этом «Хладокомбинат» снизил начальную стоимость тендера более чем на 10 миллионов, но и солидный дисконт не повлиял на исход — хранителем сахара «Хладокомбинат» не будет.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы