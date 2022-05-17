Град опять накрыл города Башкирии и Уфу, под удар стихии попали Кумертау и Нагаево

Однако тем, до кого град не добрался еще рано расслабляться, в прогнозе погоды на завтра, 18 мая МЧС по Башкирии предупреждает о том, что на территории Башкирии прогнозируется облачная погода с прояснениями по ночам, также в прогнозе кратковременные дожди, а днем местами грозы и град.