«20 главных событий России за 20 лет»: Сильная и гибкая российская экономика

«20 главных событий России за 20 лет»: Сильная и гибкая российская экономика
«20 главных событий России за 20 лет»: Сильная и гибкая российская экономика
17 мая, 18:14Общество
Необходимая историческая рефлексия, помогающая обществу осознать себя.

Холдинг 1MI, при поддержке Автономной Некоммерческой Организации «Институт Развития Интернета», представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.

Начиная с конца 90-х прошлого столетия в России изменился политический и экономический курс, благодаря чему в стране начался существенный рост ВВП. Так уже в 2000 он составил без малого 10%, а в последующем колебался от 5% до 8% в год. Одновременно начался всплеск производства в тяжелой и легкой промышленности, пищевом производстве, строительстве. Например, рост производства в обрабатывающих отраслях промышленности к 2007 году составил 77%, а в производстве машин и оборудования индекс роста оказался и вовсе 91%.

Такой рост экономики неминуемо приводил к увеличению реальных доходов населения и снижению уровня бедности. Доля тех, кто жил за чертой бедности, сократилась с 29% в 2000 году до 13% уже в 2007. Существенную роль в оздоровлении экономики страны сыграли реформы в области налогообложения, сократилось общее число налогов, которые должны были выплачивать предприятия. А нагрузка на участников рынка к 2006 году снизилась с 35% до 27,5%. Это привело к тому к «обелению» экономики — предприятия перестали прятать свои доходы, что в свою очередь сказалось на увеличении сбора налогов по стране.

К тому же основное бремя перераспределилось в сторону тех, кто получал максимальные прибыли — нефтяной сектор. А удачная конъюнктура, с учетом высоких цен на углеводороды на мировом рынке, позволила сбалансировать интересы всех участников процесса.

Несмотря на то, что в конце 2014 года из-за падения курса рубля в стране начался валютный и социально-экономический кризис, подогретый существенным снижением цен на нефть, уже в 2017 году, опять же — за счет мер государственного реагирования и регулирования, рост ВВП ускорился, а темпы инфляции упали до рекордно низкого уровня. При этом заметно улучшилось положение на рынке труда и увеличились зарплаты.

Динамика развития и умение быстро восстанавливаться от всех потрясений, сделали экономику России эластичной, мобильной и готовой в короткие сроки отвечать на все внешние вызовы. Добавим к этому крепкий фундамент, помноженный на социальную ответственность государства и можно сказать, что это и перед нами рецепт российской экономической стабильности.

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