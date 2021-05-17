Жителю Уфы, сбившего сотрудника ГИБДД, грозит пять лет лишения свободы

В суде Артур Газизов полностью признал свою вину и попросил прощения у потерпевшей стороны. Прокурор в ходе заседания попросил назначить наказание сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима. С данной позицией согласился и потерпевший. По ходатайству адвокатов судебное заседание отложено до 24 мая 2021 года.
Напомним, после произошедшего обвиняемый скрылся с места преступления и был объявлен в розыск. Позже местонахождение молодого человека было установлено. Его заключили под стражу и поместили в СИЗО в Уфе.