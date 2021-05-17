Жителю Уфы, сбившего сотрудника ГИБДД, грозит пять лет лишения свободы

Сегодня, 17 мая, в Кировском районном суде состоялся допрос жителя Уфы Артура Газизова. В ноябре 2020 года 25-летний уфимец на парковке дома на улице Менделеева был за рулем «MERCEDES-BENZ AMG GLE 43» и сбил сотрудника ГИБДД.

В суде Артур Газизов полностью признал свою вину и попросил прощения у потерпевшей стороны. Прокурор в ходе заседания попросил назначить наказание сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима. С данной позицией согласился и потерпевший. По ходатайству адвокатов судебное заседание отложено до 24 мая 2021 года. Напомним, после произошедшего обвиняемый скрылся с места преступления и был объявлен в розыск. Позже местонахождение молодого человека было установлено. Его заключили под стражу и поместили в СИЗО в Уфе.

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