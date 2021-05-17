Жителю Уфы, сбившего сотрудника ГИБДД, грозит пять лет лишения свободы

Жителю Уфы, сбившего сотрудника ГИБДД, грозит пять лет лишения свободы
Жителю Уфы, сбившего сотрудника ГИБДД, грозит пять лет лишения свободы
Сегодня, 15:54ОбществоКарина МамаеваФото: Кировский суд
Сегодня, 17 мая, в Кировском районном суде состоялся допрос жителя Уфы Артура Газизова. В ноябре 2020 года 25-летний уфимец на парковке дома на улице Менделеева был за рулем «MERCEDES-BENZ AMG GLE 43» и сбил сотрудника ГИБДД.

В суде Артур Газизов полностью признал свою вину и попросил прощения у потерпевшей стороны. Прокурор в ходе заседания попросил назначить наказание сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима. С данной позицией согласился и потерпевший. По ходатайству адвокатов судебное заседание отложено до 24 мая 2021 года.

Напомним, после произошедшего обвиняемый скрылся с места преступления и был объявлен в розыск. Позже местонахождение молодого человека было установлено. Его заключили под стражу и поместили в СИЗО в Уфе.

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