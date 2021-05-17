Жители Зубово второй год подряд остаются без воды в жаркую погоду

Жители поселка Зубово Лайф-2 и Зубово Лайф Гарден снова оказались в затруднительной ситуации. Уже несколько дней они живут без воды. Один из местных жителей оставил обращение на сайте электронной приемной.

— Проживаю тут уже второй год. Второе лето подряд у нас проблемы с водоснабжением. Наш район активно строится и расширяется, вводятся новые многоквартирные дома. К примеру, с прошлого года сдали и ввели в эксплуатацию три дома... Воды в резервуарах не хватает на всех жителей и начинаются отключения, причем ни на час-два, а целыми днями отсутствует вода у всех жителей поселка, — рассказывает А. Вязовцев. — Ни днем, ни ночью воды нет. В самую жару! Все праздники, все выходные просто ад! Дальше будет только хуже. Дома строят, а коммуникации нет. И электроэнергии не хватает. Пробки, жалуется Дина Саетова в социальных сетях. В администрации Зубовского сельсовета Уфимского района пояснили, что отключения воды происходят в связи с аномально жаркой погодой. Жители более активно начали потреблять воду, из-за чего она попросту закончилась. — Возможны временные отключения водоснабжения, связанные с необходимостью набора воды в резервуары водозаборной станции. 16 мая с 14:00 ч. до 18:00 ч. ООО ЖКХ Шемяк перекрыли водоснабжение для наполнения резервуаров. Без воды населенные пункты Зубово, Чесноковка, микрорайон Спутник. Приносим свои извинения и просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, — отметили в администрации. К слову, похожая ситуация произошла в июле 2020 года. Тогда жители поселков остались без холодной и горячей воды почти на неделю. И это при том, что на улице стояла 40-градусная жара. От безысходности владельцы квартир вышли на стихийный митинг. Тогда же представитель мэрии отметил, что застройщик ГК «Жилой квартал» планирует снизить нагрузку на систему водоснабжения. Однако сами работы запланированы на 2020–2021 годы. А, следовательно, местные жители до сих пор не знают, сколько будут продолжаться проблемы с водой. Учитывая и то, что ситуация повторилась вновь. Помимо этого, в 2020 году, республиканская прокуратура провела проверку после неоднократных обращений местных жителей поселка Зубово и публикаций в СМИ. По результатам прокурорской проверки стало известно, что в 2014 году администрация Уфимского района выдала ООО «Сервис-С» технические условия на подключение водопроводных сетей микрорайона «Зубово Лайф 2» к центральному водоснабжению, однако подрядчик свои работы не выполнил в полном объеме. Несмотря на это, администрация города все же выдала разрешение застройщику на ввод домов в использования в 2017 году. Городской администрации было вынесено представление. Теперь муниципалитет, собственник сетей водоснабжения и застройщик обязаны обеспечить местных жителей водой по решению суда.

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