Жителей Башкирии оштрафовали на 2,6 миллиона рублей за парковку на газоне

Административная комиссия продолжает работу по пресечению парковок на газонах. О выявленных нарушениях доложил председатель Госкомитета Башкирии по делам юстиции Владимир Спеле на оперативном совещании в республиканском правительстве.

С 19 января по 14 мая в Башкирии было выявлено 5 706 нарушений, что на 77% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом составлено 3 676 протоколов, вынесено 2 422 постановления. По данным Спеле, жителей Башкирии оштрафовали на 2,6 миллиона рублей. Большинство протоколов о нарушении составлено в столице Башкирии — 2 174. Уфимцев оштрафовали на 1,7 миллиона рублей. Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал чиновников за неорганизованную работу с парковками и сделал замечание Владимиру Спеле. Он поручил активизировать работу с парковками в неположенных местах.

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