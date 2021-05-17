Жителей Башкирии оштрафовали на 2,6 миллиона рублей за парковку на газоне

Жителей Башкирии оштрафовали на 2,6 миллиона рублей за парковку на газоне
Жителей Башкирии оштрафовали на 2,6 миллиона рублей за парковку на газоне
Сегодня, 11:55ОбществоАнна КононоваФото: pixabay.com
Административная комиссия продолжает работу по пресечению парковок на газонах. О выявленных нарушениях доложил председатель Госкомитета Башкирии по делам юстиции Владимир Спеле на оперативном совещании в республиканском правительстве.

С 19 января по 14 мая в Башкирии было выявлено 5 706 нарушений, что на 77% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом составлено 3 676 протоколов, вынесено 2 422 постановления. По данным Спеле, жителей Башкирии оштрафовали на 2,6 миллиона рублей.

Большинство протоколов о нарушении составлено в столице Башкирии — 2 174. Уфимцев оштрафовали на 1,7 миллиона рублей.

Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал чиновников за неорганизованную работу с парковками и сделал замечание Владимиру Спеле. Он поручил активизировать работу с парковками в неположенных местах.

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Башкирияпарковка
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