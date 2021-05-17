«Взорвем республику»: Радий Хабиров анонсировал грядущую Всемирную фольклориаду

— Нам надо готовиться, счетчик пошел, люди уже билеты купили. Взорвем республику, — отметил Радий Хабиров.
По словам главы региона, в республику приедут делегации из 55 стран, при этом в каждой делегации до 35 человек.
— Мы соскучились по этим мероприятиям. Люди у нас соскучились. Я полагаю, что все хорошо пройдет, — подытожил Хабиров.
Напомним, в настоящее время планируется, что основные мероприятия пройдут в Уфе: открытие и закрытие «Фольклориады», костюмированный парад, конференция по культуре, выставка ремесленников, а также концерты и выставки.