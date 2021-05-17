Власти Башкирии намерены следить за компаниями, добывающими полезные ископаемые

Власти Башкирии намерены следить за компаниями, добывающими полезные ископаемые
Власти Башкирии намерены следить за компаниями, добывающими полезные ископаемые
Сегодня, 10:28ОбществоКарина МамаеваФото: 1MediaInvest
На минувшем оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров заявил о том, что в ближайшее время в республике будет создана межведомственная комиссия, которая будет контролировать добычу полезных ископаемых. Особенно это касается Зауралья.

— Так больше продолжаться не должно, особенно когда это касается разработки наших недр, — заявил Хабиров.

По словам главы региона, на сегодняшний день чаще всего происходит так, что местные власти и жители узнают о том, что начинается разработка, только когда на месте неожиданно появляются трактора и другая спецтехника.

— Мы подумали, есть предложение эту работу наладить и взаимодействие между муниципалитетами, республиканскими органами власти, надзорными органами и недропользователями, — отметил Хабиров.

Таким образом республиканские власти планируют следить за тем, чтобы добывающие компании не работали без лицензий и выполняли все требования по охране природы и экологии.

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