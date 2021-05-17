В Уфе учитель физкультуры била учеников скалкой

По версии дознания, родители учеников обратились в ведомство, заявив, что 36-летняя учительница в ноябре 2019 года и в сентябре 2020 года во время урока физкультуры ударила семь учеников второго класса скакалкой по разным частям тела.
Отмечается, что женщина не признала вину и уволилась из школы по собственному желанию.
Против учителя возбуждено уголовное дело, которое направили мировому судье по Калининскому району Уфы для рассмотрения по существу.
Напомним, случай жестокого обращения с учеником также произошёл в апреле в Белорецке. Ученик одной из школ гопоздаю отпросился с уроков из-за головной боли. Вечером он уже оказался в больнице, где у него диагностировали сотрясение мозга. Он рассказал своей маме, что его ударила по голове учительница во время урока. Обеспокоенная мама написала заявление в полицию.