В Уфе учитель физкультуры била учеников скалкой

В Уфе учитель физкультуры била учеников скалкой
В Уфе учитель физкультуры била учеников скалкой
Сегодня, 18:26ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
В Уфе осудят учителя, которая била второклассников скакалкой. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Башкирии.

По версии дознания, родители учеников обратились в ведомство, заявив, что 36-летняя учительница в ноябре 2019 года и в сентябре 2020 года во время урока физкультуры ударила семь учеников второго класса скакалкой по разным частям тела.

Отмечается, что женщина не признала вину и уволилась из школы по собственному желанию.

Против учителя возбуждено уголовное дело, которое направили мировому судье по Калининскому району Уфы для рассмотрения по существу.

Напомним, случай жестокого обращения с учеником также произошёл в апреле в Белорецке. Ученик одной из школ гопоздаю отпросился с уроков из-за головной боли. Вечером он уже оказался в больнице, где у него диагностировали сотрясение мозга. Он рассказал своей маме, что его ударила по голове учительница во время урока. Обеспокоенная мама написала заявление в полицию.

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