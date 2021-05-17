В Уфе сместились сроки завершения реконструкции путепровода на Заки Валиди

В Уфе сместились сроки завершения реконструкции путепровода на Заки Валиди
В Уфе сместились сроки завершения реконструкции путепровода на Заки Валиди
Сегодня, 18:06ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Администрация Уфы
Реконструкция развязки на пересечении Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева завершится к 1 сентября. Об этом написал в соцсетях премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров. Изначально предполагалось, что движение на новом путепроводе откроют к середине августа.

Строители убрали старые балки и опоры, а также установили и забетонировали сваи фундамента. Ремонтные работы длятся уже четыре месяца. В ближайшие время планируется проведение археологической экспертизы для сохранения «Городище Уфа III». После этого можно будет начать реконструкцию съездов. Однако такой темп работ позволит завершить работы лишь к 1 сентября.

— Нас такой расклад не может устроить. Мы обещали нашим жителям сделать это в середине августа. Поэтому на неделе выеду на место, посмотрю, как обстоит ситуация. Будем корректировать сроки, чтобы к началу учебного года движение уже точно было открыто, — заявил Назаров.

Напомним, реконструкция развязки началась 8 января. В ходе строительства выяснилось, что она входит в границу объекта археологического наследия «Городище Уфа III». Полноценно реконструкция возобновится после работы Минкультуры РФ. Движение по обновленному объекту планируют запустить 1 сентября, а уже потом строители приступят к реконструкции съездов.

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