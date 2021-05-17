В Башкирии зафиксировали случаи заражения мышиной лихорадкой

В Башкирии за минувшую неделю выявлено четыре случая заболевания мышиной лихорадкой. Об этом сообщила руководитель республиканского Роспотребнадзора Анна Казак на оперативном совещании в правительстве.

Мышиной лихорадкой всего за неделю заболели четыре человека. При этом, как отметила Анна Казак, ожидается прирост грызунов. В связи с этим руководитель Роспотребнадзора просит жителей Башкирии соблюдать меры безопасности. Ежегодно мы традиционно разъясняем гражданам и предпринимателям о необходимости проведения дератизационных мероприятий, как механических — от проникновения грызунов в жилище или на предприятие, так и специальными средствами, сказала Анна Казак. Граждан также предупредили об опасности укусов клещей.

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