В Башкирии зафиксировали случаи заражения мышиной лихорадкой

Мышиной лихорадкой всего за неделю заболели четыре человека. При этом, как отметила Анна Казак, ожидается прирост грызунов. В связи с этим руководитель Роспотребнадзора просит жителей Башкирии соблюдать меры безопасности.
Ежегодно мы традиционно разъясняем гражданам и предпринимателям о необходимости проведения дератизационных мероприятий, как механических — от проникновения грызунов в жилище или на предприятие, так и специальными средствами, сказала Анна Казак.
Граждан также предупредили об опасности укусов клещей.