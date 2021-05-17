В Башкирии осудят двух сотрудников ГИБДД за получение взятки

По данным следствия, два жителя Октябрьского, работающих в госавтоинспекции, помогли четырем собственникам автомобилей уменьшить размер транспортного налога. За помощь инспекторы получили от двух автовладельцев взятки в размерах 14 и 15 тысяч рублей.