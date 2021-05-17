В Башкирии осудят двух сотрудников ГИБДД за получение взятки

В Башкирии осудят двух сотрудников ГИБДД за получение взятки
В Башкирии осудят двух сотрудников ГИБДД за получение взятки
Сегодня, 20:48ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Следком Башкирии завершил расследование уголовного дела против двух сотрудников ГИБДД, обвиняемых в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, два жителя Октябрьского, работающих в госавтоинспекции, помогли четырем собственникам автомобилей уменьшить размер транспортного налога. За помощь инспекторы получили от двух автовладельцев взятки в размерах 14 и 15 тысяч рублей.

Мужчины не признали вину. После служебной проверки одного из работников уволили из органов внутренних дел. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствие также внесло представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенным преступлениям, в адрес начальника ОМВД Октябрьского для усиления контроля за сотрудниками в части соблюдения антикоррупционного законодательства.

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