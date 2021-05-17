В Башкирии лишь 60 процентов учебных заведений находятся под охраной Росгвардии

В Башкирии в 2020 году на охрану учебных заведений было выделено 233 миллиона рублей. При этом годом ранее средств было выделено больше – 300 миллионов рублей.

По словам министра образования Айбулата Хажина, деньги были потрачены на укрепление антитеррористической защищенности. В частности, в учебных заведениях были установлены системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом, сигнализацией и металлоискателями. Помимо этого, по словам Айбулата Хажина, управление Росгвардии в три раза повысило тарифы на техническую охрану объектов. Если раньше школы платили чуть больше 3 рублей за один час, то теперь – 9,9 рублей в час. — Резкое повышение стоимости такой услуги привело к резкому повышению расходов и составило порядка 52,5 миллионов рублей. Это приводит к дополнительным ежегодным расходам средств в размере 141 миллионов рублей ежегодно. Из-за чего только 60% учебных заведений имеют такую охрану, — отметил Хажин.

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