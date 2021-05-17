«Разгильдяи и преступники». Радий Хабиров высказался о долгострое-стадионе в Баймаке

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с недостроенным стадионом в Баймаке. Он заявил, что причастные к недострою лица должны быть наказаны.

Стадион «Труд» не могут достроить с 2013 года. Объект уже покрылся плесенью. Разгильдяи и преступники скорее всего. Не буду называть, чтобы не обидеть. Решением суда это должно быть установлено. Разгильдяи довели до такого состояния, когда новый объект сперва сделали, потом вложили ещё деньги, чтобы его отремонтировать, а потом оставили его гнить, заявил Радий Хабиров. В результате, по его словам, пришлось привлечь дополнительные средства для ремонта объекта. Планируется, что к середине лета объект будет закончен. Плюсом по линии министерства спорта будет организовано футбольное поле. Радий Хабиров попросил Совет безопасности обратить внимание на ситуацию и привлечь в ответственности лица, причастные к доведению стадиона до такого состояния.

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