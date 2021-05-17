Поступление вакцины, эвакуация учеников и отключение воды. Итоги дня в Башкирии

Поступление вакцины, эвакуация учеников и отключение воды. Итоги дня в Башкирии
Поступление вакцины, эвакуация учеников и отключение воды. Итоги дня в Башкирии
Сегодня, 21:05ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Главные новости Уфы и Башкирии на 17 мая 2021 года.

В ближайшее время в Башкирию поступит ещё 16 тысяч доз вакцин. Также в республике ожидается поступление третьей вакцины от Covid-19 «КовиВак», разработанной в центре имени Чумакова.

После трагедии в казанской школе № 175, где погибли девять человек, власти Башкирии разрабатывают комплекс мер по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях республики. Министр образования и науки Айбулат Хажин представл доклад на оперативном совещании в правительстве. Он заявил, что ряд ребят из Башкирии были подписаны на соцсети казанского стрелка.

В нескольких школах Уфы сегодня поступило сообщение о минировании. По данным пресс-службы МВД Башкирии, опасных предметов не было обнаружено. Учащиеся и педагоги были эвакуированы.

Жители поселка Зубово Лайф-2 и Зубово Лайф Гарден снова оказались в затруднительной ситуации. Уже несколько дней они живут без воды. Один из местных жителей оставил обращение на сайте электронной приемной.

Сегодня в Уфе погиб парень 2007 года рождения. Он упал с высоты 13 этажа дома на улице Комсомольская, 163.

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