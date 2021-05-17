Поступление вакцины, эвакуация учеников и отключение воды. Итоги дня в Башкирии

После трагедии в казанской школе № 175, где погибли девять человек, власти Башкирии разрабатывают комплекс мер по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях республики. Министр образования и науки Айбулат Хажин представл доклад на оперативном совещании в правительстве. Он заявил, что ряд ребят из Башкирии были подписаны на соцсети казанского стрелка.