Поступление вакцины, эвакуация учеников и отключение воды. Итоги дня в Башкирии

В ближайшее время в Башкирию поступит ещё 16 тысяч доз вакцин. Также в республике ожидается поступление третьей вакцины от Covid-19 «КовиВак», разработанной в центре имени Чумакова.
После трагедии в казанской школе № 175, где погибли девять человек, власти Башкирии разрабатывают комплекс мер по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях республики. Министр образования и науки Айбулат Хажин представл доклад на оперативном совещании в правительстве. Он заявил, что ряд ребят из Башкирии были подписаны на соцсети казанского стрелка.
В нескольких школах Уфы сегодня поступило сообщение о минировании. По данным пресс-службы МВД Башкирии, опасных предметов не было обнаружено. Учащиеся и педагоги были эвакуированы.
Жители поселка Зубово Лайф-2 и Зубово Лайф Гарден снова оказались в затруднительной ситуации. Уже несколько дней они живут без воды. Один из местных жителей оставил обращение на сайте электронной приемной.
Сегодня в Уфе погиб парень 2007 года рождения. Он упал с высоты 13 этажа дома на улице Комсомольская, 163.