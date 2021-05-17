О чем говорили на оперативке с Радием Хабировым 17 мая. Максимально коротко

Жителей Башкирии оштрафовали на 2,6 млн рублей за парковку на газоне. С 19 января по 14 мая в Башкирии было выявлено 5 706 нарушений, что на 77% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Большинство протоколов о нарушении составлено в столице Башкирии — 2 174. Уфимцев оштрафовали на 1,7 миллиона рублей. Радий Хабиров раскритиковал чиновников за неорганизованную работу с парковками и сделал замечание главе Госкомитета по делам юстиции Владимиру Спеле. Он поручил активизировать работу с парковками в неположенных местах.