О чем говорили на оперативке с Радием Хабировым 17 мая. Максимально коротко

О чем говорили на оперативке с Радием Хабировым 17 мая. Максимально коротко
О чем говорили на оперативке с Радием Хабировым 17 мая. Максимально коротко
Сегодня, 13:04ОбществоВалерия ПанаеваФото: glavarb.ru
Пересказываем самые главные новости с оперативного совещания правительства, на прочтение которых вам хватит буквально пары минут.

Радий Хабиров начал еженедельное оперативное совещание с минуты молчания в память о погибших школьниках и учителях в результате стрельбы в казанской гимназии 11 мая. Неделю назад 19-летний вооруженный Ильназ Галявиев вошел в здание школы, которую сам закончил, и открыл стрельбу. Mkset изучил биографию подростка и то, что предшествовало дню трагедии. Трагедия в Казани заставила учителей Башкирии промониторить соцсети своих учеников — они откровенно рассказали о том, что увидели в соцсетях школьников.

Глава Башкирии сообщил властям удалось выяснить по некоторым золотодобытчикам — «концы уходят на довольно экзотические офшорные зоны». Глава Башкирии добавил, что власти республики будут четко следить за компаниями по добыче ископаемых. В ближайшее время в республике будет создана межведомственная комиссия, которая будет контролировать добычу полезных ископаемых. Особенно это касается Зауралья.

«Придумывайте, пожалуйста, убеждайте людей», — глава Башкирии обратился к чиновникам по поводу вакцинации от коронавируса. Он добавил, что в этот процесс каждому чиновнику нужно погружаться лично.

Депутат Госсобрания Башкирии и глава антиковидного центра в республике Римма Утяшева назвала требование вакцины «КовиВак» капризами жителей.

— Жители, конечно, сейчас несколько избалованы. Всем им подавай вакцину Чумакова. Мы им четко объясняем, что все вакцины хорошие и не надо капризничать, вирус никого не пощадит, — заявила Утяшева на оперативном совещании.

Министр образования республики Айбулат Хажин заявил, что в Башкирии лишь 60% учебных заведений находятся под охраной Росгвардии. По его словам, управление Росгвардии в три раза повысило тарифы на техническую охрану объектов. Если раньше школы платили чуть больше 3 рублей за один час, то теперь – 9,9 рублей в час. Теперь расходы бюджета составляют около 141 млн рублей ежегодно.

Жителей Башкирии оштрафовали на 2,6 млн рублей за парковку на газоне. С 19 января по 14 мая в Башкирии было выявлено 5 706 нарушений, что на 77% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Большинство протоколов о нарушении составлено в столице Башкирии — 2 174. Уфимцев оштрафовали на 1,7 миллиона рублей. Радий Хабиров раскритиковал чиновников за неорганизованную работу с парковками и сделал замечание главе Госкомитета по делам юстиции Владимиру Спеле. Он поручил активизировать работу с парковками в неположенных местах.

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