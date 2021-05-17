Хабиров начал оперативку с минуты молчания в память о погибших в казанской школе

Хабиров начал оперативку с минуты молчания в память о погибших в казанской школе
Хабиров начал оперативку с минуты молчания в память о погибших в казанской школе
Сегодня, 10:15ОбществоАнна КононоваФото: скриншот видео
Глава Башкирии Радий Хабиров вновь прокомментировал нападение на казанскую школу № 175, которое произошло 11 мая.

Мы искренне скорбим вместе с народом Татарстана и переживаем за пострадавших. Выражаем глубокие соболезнования семьям, родным и близким и желаем скорейшего выздоровления тем людям, тем детям и учителям, которые находятся на лечении, сказал руководитель региона.

Правительство почтило память погибших минутой молчания.

Напомним, 11 мая в казанской школе №175 19-летний Галяев Ильназ Ренатович устроил стрельбу. В результате погибли девять человек. После случившегося власти Башкирии поручили усилить меры безопасности в республиканских школах.

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школаБашкирияТатарстан
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