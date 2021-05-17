Хабиров начал оперативку с минуты молчания в память о погибших в казанской школе

Мы искренне скорбим вместе с народом Татарстана и переживаем за пострадавших. Выражаем глубокие соболезнования семьям, родным и близким и желаем скорейшего выздоровления тем людям, тем детям и учителям, которые находятся на лечении, сказал руководитель региона.
Правительство почтило память погибших минутой молчания.
Напомним, 11 мая в казанской школе №175 19-летний Галяев Ильназ Ренатович устроил стрельбу. В результате погибли девять человек. После случившегося власти Башкирии поручили усилить меры безопасности в республиканских школах.