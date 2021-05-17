Хабиров начал оперативку с минуты молчания в память о погибших в казанской школе

Мы искренне скорбим вместе с народом Татарстана и переживаем за пострадавших. Выражаем глубокие соболезнования семьям, родным и близким и желаем скорейшего выздоровления тем людям, тем детям и учителям, которые находятся на лечении, сказал руководитель региона.