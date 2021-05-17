Дегтярев: Замену Хабаровска на пятитысячной купюре считаю ошибкой

Дегтярев: Замену Хабаровска на пятитысячной купюре считаю ошибкой
Дегтярев: Замену Хабаровска на пятитысячной купюре считаю ошибкой
Сегодня, 16:15ОбществоФото: фрагмент видео
Глава Хабаровского края намерен бороться за визуальное присутствие столицы края на купюре в 5000 рублей. Ранее Михаил Дегтярев сообщил об этом в своем телеграм-канале.

«Убрать Хабаровск с купюры в 5 000 рублей будет большой ошибкой», - подчеркнул политик.

Политолог Даниил Ермилов отмечает, что данное решение Дегтярева очень важно в деле популяризации края, продвижения его интересов, - сообщает TRANSSIBINFO.

«Присутствие Хабаровска на самой крупной купюре для хабаровчан не только признание важного статуса в Дальневосточном регионе, но и определенный фактор, отмечающий историческое значение Хабаровска в продвижении России на восток. Ведь перенос столицы региона из Хабаровска во Владивосток уже ударил по имиджу города», - говорит он.

С ним согласна руководитель Дальневосточного научного центра местного самоуправления Нина Поличка.

«На месте Михаила Дегтярева я бы озвучила инициативу разместить на всех российских купюрах знаковые места и достопримечательности Дальнего Востока. Самим президентом отмечена приоритетная важность региона на весь XXI век. В этой связи ни в коем случае нельзя ущемлять интересы края», - отметила Поличка.

Напомним, что в конце марта Центробанк опубликовал новость об изменении дизайна российских банкнот к 2025 году. В частности, купюры достоинством 10, 500 и 5000 рублей ожидает замена городов. Инициатива была встречена общественностью весьма противоречиво. Большинство граждан считает, что подобное мероприятие является нецелесообразным использованием бюджета.

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