Айбулат Хажин: «Ряд ребят из Башкирии были подписаны на соцсети казанского стрелка»

Айбулат Хажин: «Ряд ребят из Башкирии были подписаны на соцсети казанского стрелка»
Айбулат Хажин: «Ряд ребят из Башкирии были подписаны на соцсети казанского стрелка»
Сегодня, 11:22ОбществоАнна КононоваФото: Facebook
После трагедии в казанской школе № 175, где погибли девять человек, власти Башкирии разрабатывают комплекс мер по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях республики. Министр образования и науки Айбулат Хажин представл доклад на оперативном совещании в правительстве.

Он заявил, что в преддверии нового учебного года необходимо провести обучение по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время власти совместно с правоохранителями и федеральными институтами ведут мониторинг интернета на предмет увлеченности детей деструктивными течениями. По словам Айбулата Хажина, ряд ребят из Башкирии были подписаны соцсети 19-летнего казанского стрелка Ильназа Галявиева.

Напомним, 11 мая Галявиев устроил стрельбу в школе № 175 в Казани. В результате погибли девять человек, около 20 — доставлены в больницу. Позже выяснилось, что за несколько дней до нападения преступник решил создать telegram-канал под названием «Бог». В нем Ильназ Галявиев объявил себя Богом. Он заявил, что «явился в этот мир в облике человека, чтобы избавиться от всех». Позднее администрация соцсети удалила этот канал. Утром 11 мая он сфотографировал себя в маске с надписью «Бог» и добавил, что сегодня убьет в школе много людей, а потом покончит с собой, однако этого сделать ему не удалось.

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школаобразованиеБашкирия
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