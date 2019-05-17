Аккаунт уфимки в соцсети взломали и просили от ее имени деньги на похороны мамы

- Желательно написать заявление на имя министра МВД РФ по РБ Романа Деева - так будет оперативнее, для того, чтобы делом занялись специалисты управления "К" по борьбе с киберпреступностью. Связано это с дикостью данной ситуации - это своего рода вандализм против живого человека. Здесь нарушены сразу несколько статей гражданского и административного кодекса - нанесение морального ущерба, вреда, унижение чести и достоинства.