Аккаунт уфимки в соцсети взломали и просили от ее имени деньги на похороны мамы

Уфимка Ольга Ванина (фамилия изменена по ее просьбе) столкнулась, пожалуй, с одним из самых циничных вариантов мошенничества в сети. 15 мая ее аккаунт в сети ВКонтакте был взломан неизвестными людьми, на странице появился статус «Помним, любим, скорбим, навсегда в наших сердцах», а на аватарке аккаунта — поминальная свеча в руках. Далее от имени Ольги ее друзьям неизвестные начали рассылать следующее сообщение: «Умерла мать. Остановилось сердце. Прощание в пятницу…». После слов соболезнований, которые злоумышленники «дождались» от друзей Ольги, они приступили к процедуре обогащения: - Надь, не знаю, к кому обратиться, прости, ситуация не оставляет мне выбора, очень тяжело, ты сможешь занять мне 21 тысяч или часть? На два дня, - написали они одной из знакомых. Позже выяснилось, что такие же слова были разосланы и другим друзьям. При этом мать хозяйки страницы, на похороны которой, собственно, собирались средства, на самом деле была жива и здорова. Известно, что буквально за несколько минут киберпреступникам удалось отправить сообщение примерно 25 людям. С теми, кто откликнулся (а их было около пяти), началась активная переписка. - После того, как начался разговор о деньгах, смекнули - мошенники, - говорит Ольга. Отметим, что подозрительную активность страницы оперативно отметили в администрации социальной сети и аккаунт Ольги временно заблокировали, поэтому мошенникам не удалось до конца довести задуманное. По ее словам, больше всего пострадали от этой новости родственники, шокированные новостью о смерти матери. - Нет слов описать то, что мы почувствовали. Просто нет слов. Это был просто шок, - говорит Ольга. По ее словам, в настоящее время семья намерены обратиться в полицию. Адвокат Рамиль Фахртдинов пояснил Медиакорсети, что в этом случае вполне можно найти виновных и лучший вариант для этого - безусловно, обращение в правоохранительные органы. - Желательно написать заявление на имя министра МВД РФ по РБ Романа Деева - так будет оперативнее, для того, чтобы делом занялись специалисты управления "К" по борьбе с киберпреступностью. Связано это с дикостью данной ситуации - это своего рода вандализм против живого человека. Здесь нарушены сразу несколько статей гражданского и административного кодекса - нанесение морального ущерба, вреда, унижение чести и достоинства. Напомним, ранее сообщалось о резком росте числа преступлений с использованием интернета. Как сообщил на заседании общественного совета при МВД России министр внутренних дел генерал полиции Владимир Колокольцев, за последние годы количество таких преступлений в стране увеличилось в 16 раз. По словам главы МВД, это очень большие цифры, особенно учитывая фиксируемое в целом сокращение показателей по преступности, в том числе тяжкой.

