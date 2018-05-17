В Швейцарии на торгах продали голубой бриллиант Фарнезе

Речь идет о голубом бриллианте Фарнезе. Новый владелец отдал за него 6,7 миллиона долларов. Об этом 17 мая пишет газета «Известия».

Бриллиант Фарнезе имеет очень богатую историю. В 1715 году его подарили на свадьбу дочери наследного принца Пармы Изабелле Фарнезе, которая сочеталась браком с королем Испании Филиппом V.

Драгоценный камень 300 лет передавали по наследству. За это время им владели члены королевских семей Франции, Италии и Австрии. Драгоценность была вставлена в диадему французской королевы Марии-Антуанетты.

Борьба за бриллиант на торгах продолжалась порядка четырех минут. Аукционный дом хотел реализовать драгоценный камень за 3,5 - 5 миллионов долларов. Однако последнее предложение превысило ожидания.