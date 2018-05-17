В России возбудили уголовные дела против 15 украинских судей

Российская сторона обвиняет украинцев в ограничении прав и свобод крымчан. Об этом пишет портал rns.online.

По словам сотрудницы СК РФ Светланы Петренко, весной 2014 года было объявлено о независимости Крыма и Севастополя. Далее на там провели референдум, на котором большая часть населения Крыма проголосовала за аннексию того Россией. Так полуостров влился в состав РФ. В ходе данного процесса российские власти ссылались на заключение некого «международного договора».

КС России признал аннексию Крыма законной и соответствующей Конституции государства. Украинский же КС аннексию полуострова признал незаконной. То же самое касается и Декларации о независимости полуострова. Данный документ Киев официально признал не соответствующим Конституции страны.

В СК РФ охарактеризовали решение КС Украины как дискриминационное и нарушающее главное положение «международного права». В ведомстве сослались на право людей на самоопределение, которое содержится в документах ООН.