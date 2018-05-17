В России стали пристальнее следить за качеством дешевого молока и сыра

В заявлении Роспотребнадзора указано, что ведомство отправило своим территориальным органам распоряжение внимательнее следить и проверять в лаборатории качество молока, сыра, а также производной от них продукции. Особое внимание нужно уделять продуктам, продаваемым по низким ценам.