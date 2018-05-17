В России стали пристальнее следить за качеством дешевого молока и сыра
Сегодня, 15:44Общество
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Роспотребнадзор усилил контроль за крупными торговыми сетями, продающими молоко, сыры, а также молочную и сырную продукцию.
Самое пристальное внимание регулятор станет уделять товарам нижнего ценового сегмента. Об этом пишет портал rns.online.
В заявлении Роспотребнадзора указано, что ведомство отправило своим территориальным органам распоряжение внимательнее следить и проверять в лаборатории качество молока, сыра, а также производной от них продукции. Особое внимание нужно уделять продуктам, продаваемым по низким ценам.
С февраля по март нынешнего года в ходе проверок эксперты Роспотребнадзора обнаружили фальсификацию растительными жирами в 8,9% проверенных проб молока и 8,2% изученных проб творога. Специалисты рассказали, что качественным было признано лишь 80% изученного молока и 65% исследованного сливочного масла.
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