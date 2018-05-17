Правильно парковаться научат эвакуаторы водителей Ростова перед ЧМ

Покупка дополнительных эвакуаторв поможет решить проблему вечных пробок в Ростове-на-Дону, сообщила RostovGazeta.
Как показывает практика других российских мегаполисов, владельцы эвакуированных машин теряют желание парковаться где придется после дорогостоящей и неприятной процедуры возврата транспортного средства. Между тем, стоящие на улицах города в несколько рядов машины создают серьезную проблему. По заторенным улицам не может проехать общественный транспорт, машины стоят в пробках.
"Глава администрации Виталий Кушнарев поручил ускорить процесс покупки эвакуторов, чтобы к началу мундиаля обеспечить беспрепятственный проезд транспорта по городским улицам", - рассказал RostovGazeta представитель властей.
Решение властей о приобретении эвакуаторов выглядит разумно, система эвакуаторв, действующая на постоянной основе, совместно с сетью парковок и развитием транспортной сферы способна решить проблему пробок в Ростове. Отмечается, что машины закупают новые, и после мундиаля они продолжат работать на постоянной основе.