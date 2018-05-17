Правильно парковаться научат эвакуаторы водителей Ростова перед ЧМ

Как показывает практика других российских мегаполисов, владельцы эвакуированных машин теряют желание парковаться где придется после дорогостоящей и неприятной процедуры возврата транспортного средства. Между тем, стоящие на улицах города в несколько рядов машины создают серьезную проблему. По заторенным улицам не может проехать общественный транспорт, машины стоят в пробках.