Минстрой настаивает на установке в квартирах «умных» счетчиков

Если предложение ведомства поддержат в правительстве, то жители России должны будут установить в своих квартирах «умные» счетчики уже в 2019 году. Об этом пишет портал rns.online.

По словам одного из инициаторов проекта председателя комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Александра Сидякина, сейчас многие россияне просто подкручивают показания счетчиков. С «умными» приборами такое не пройдет.

В новых счетчиках будет стоять «электронная головка», которая передает показания в онлайн-режиме на расстояние до шести километров. «Электронная головка» является неким «мозгом» аппарата. В случае если к системе подключен целый многоквартирный дом, то «скрутить» показания счетчика будет не возможно. Любая попытка несанкционированного входа в систему будет сразу же зафиксирована, отметил Сидякин.