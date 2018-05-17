ФАС оштрафовал автоперевозчиков в Кургане за завышение тарифов
Сегодня, 16:14Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Транспортные компании Кургана будут оштрафованы региональным управлением Федеральной антимонопольной службы по причине спланированного увеличения тарифов на проезд в феврале 2016 года.
Согласно данным ФАС, 22 компании перевозчиков Кургана приняли решение об увеличении стоимости проезда на общественном транспорте, сообщает издание rns.online. Сотрудники ведомства выяснили, что все транспортные компании единовременно, в период с 1 по 3 февраля 2016 года, подняли цены на проезда в автобусах с 18 до 20 рублей. Администрация города также была поставлена в известность.
Сумма штрафов для автоперевозчиков рассчитывается от суммы прибыли предприятия за 2015 год. Кроме того в ФАС принимают во внимание наличие или отсутствие смягчающих или отягчающих обстоятельств.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей