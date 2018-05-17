ФАС оштрафовал автоперевозчиков в Кургане за завышение тарифов

Согласно данным ФАС, 22 компании перевозчиков Кургана приняли решение об увеличении стоимости проезда на общественном транспорте, сообщает издание rns.online. Сотрудники ведомства выяснили, что все транспортные компании единовременно, в период с 1 по 3 февраля 2016 года, подняли цены на проезда в автобусах с 18 до 20 рублей. Администрация города также была поставлена в известность.