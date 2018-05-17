Депутаты Госдумы России во втором чтении одобрили закон о контрсанкциях

Окончательный вариант закона должен быть рассмотрен и принят нижней палатой парламента в ближайший вторник. Об этом 17 мая пишет газета «Известия».

Инициаторами введения контрсанкций в отношении стран Запада стали спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также лидеры всех четырех фракций парламента.

В случае принятия закона Кремль сможет вводить свои ограничения в отношении «недружественных» государств. Здесь речь в первую очередь идет о США и странах Европы. Президент России Владимир Путин наделит правительство властью самому вводить различные меры по противодействию оппонентам.

Власти обещают, что контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых в России не производятся. На решение о вводе контрограничений будет влиять и позиция членов Совета безопасности РФ.