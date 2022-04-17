Вопрос издалека: как заказывают лекарства в иностранных аптеках?

Эксперты уточняют, что в настоящее время покупка медикаментов в иностранных аптеках не преследуется по закону, к тому же оплатить покупку можно виртуальной картой или криптовалютой. Тем не менее стоит тщательно проверить, можно ли ввозить приобретаемые препараты на территорию России. В частности, речь идет о препаратов, содержащих сильнодействующие и (или) ядовитые вещества и содержащие психотропные и наркотические вещества. На такие лекарства необходим документ, подтверждающий назначение пациенту таких препаратов — например, рецепт врача, иначе это может обеспечить уголовное дело.