Эксперт: Россия отстает от Запада примерно на полвека

Социолог Дмитрий Закотянский сравнил уровень социально-экономического развития нашей страны с западными странами в разные периоды. Результаты получились не в пользу России.
По его расчетам, сейчас дети в России растут в том уровне благосостояния, в котором на Западе молодежь росла в 1970-80-х. При этом нынешняя молодежь выросла в условиях благосостояния на уровне западных 60-х, аналогична разница и для предыдущих поколений. Эксперт отождествляет, в том числе, уровень благосостояния с чувством защищенности и атмосферой гуманизма.
— Вот когда будет руководство выросшим в условиях благосостояния не 1920-40-х, а хотя бы 70-х, вот тогда можно будет успокоиться, что Россия вырулит на демократию и права человека. Но это же десятки лет. Но даже за большими и долгими провалами, все равно со временем следует восстановление и рост, и подъем до новых, более высоких уровней, — считает Дмитрий Закотянский.
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