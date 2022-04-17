Эксперт: Россия отстает от Запада примерно на полвека

Эксперт: Россия отстает от Запада примерно на полвека
Эксперт: Россия отстает от Запада примерно на полвека
Вчера, 11:15ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Современные российские дети растут в социально-экономических условиях, которые существовали в западных странах примерно в 1970-1980-х годах.

Социолог Дмитрий Закотянский сравнил уровень социально-экономического развития нашей страны с западными странами в разные периоды. Результаты получились не в пользу России.

По его расчетам, сейчас дети в России растут в том уровне благосостояния, в котором на Западе молодежь росла в 1970-80-х. При этом нынешняя молодежь выросла в условиях благосостояния на уровне западных 60-х, аналогична разница и для предыдущих поколений. Эксперт отождествляет, в том числе, уровень благосостояния с чувством защищенности и атмосферой гуманизма.

— Вот когда будет руководство выросшим в условиях благосостояния не 1920-40-х, а хотя бы 70-х, вот тогда можно будет успокоиться, что Россия вырулит на демократию и права человека. Но это же десятки лет. Но даже за большими и долгими провалами, все равно со временем следует восстановление и рост, и подъем до новых, более высоких уровней, — считает Дмитрий Закотянский.

Подробнее — в материале «Новых известий».

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