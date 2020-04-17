Жительницу Башкирии оштрафовали на 15 тысяч рублей за пост о коронавирусе в соцсетях

Жительницу Кармаскалинского района оштрафовали на 15 тысяч рублей за публикацию неправдивой информации о распространении коронавируса. Приговор вынесли в районном суде, сообщает пресс-службе МВД Башкирии.

Известно, что 26-летняя девушка написала пост и выложила ее в одной из социальных сетей. Она сообщила о доставлении в районную больницу больных с коронавирусом, в связи с чем просила граждан не выходить на улицу. Эта информация, как сообщили правоохранительные органы, оказалась фейковой.