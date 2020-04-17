Жители Башкирии создали петицию с требованием уволить главврача РКБ имени Куватова
Петицию подписали уже более 500 человек.
На федеральной платформе change.org создали петицию с требованием снять с должности главного врача РКБ имени Куватова Эльзу Сыртланову. Инициативу меньше чем за сутки поддержали 569 людей. Цель автора петиции – достигнуть 1000 голосов.
— В период с января по апрель 2020 года руководством Республиканской клинической больницы им. Куватора во главе с Сыртлановой Э.Р. игнорировались случаи заболевания респираторными заболеваниями в том числе пневмонией среди пациентов и медицинского персонала больницы. В связи с созданием очага массового очага заражения, пренебрежением требований санитарно-эпидемиологической безопасности с целью недопущения сокрытия следов совершенных действий требуем немедленной отставки главврача, — говорится в петиции.
Напомним, карантин в республиканской клинической больнице был объявлен 6 апреля после того, как был поставлен посмертный диагноз «заражение коронавирусной инфекцией» 83-летней женщине. После этого сотрудники клиники заявили, что давно докладывали руководству больницы об участившихся случаях пневмонии у пациентов и персонала, однако эти сигналы игнорировались.
Сейчас Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту действий/бездействия руководства РКБ, повлекших массовое заражение людей коронавирусом.