Жители Башкирии создали петицию с требованием уволить главврача РКБ имени Куватова

На федеральной платформе change.org создали петицию с требованием снять с должности главного врача РКБ имени Куватова Эльзу Сыртланову. Инициативу меньше чем за сутки поддержали 569 людей. Цель автора петиции – достигнуть 1000 голосов.

— В период с января по апрель 2020 года руководством Республиканской клинической больницы им. Куватора во главе с Сыртлановой Э.Р. игнорировались случаи заболевания респираторными заболеваниями в том числе пневмонией среди пациентов и медицинского персонала больницы. В связи с созданием очага массового очага заражения, пренебрежением требований санитарно-эпидемиологической безопасности с целью недопущения сокрытия следов совершенных действий требуем немедленной отставки главврача, — говорится в петиции.

Напомним, карантин в республиканской клинической больнице был объявлен 6 апреля после того, как был поставлен посмертный диагноз «заражение коронавирусной инфекцией» 83-летней женщине. После этого сотрудники клиники заявили, что давно докладывали руководству больницы об участившихся случаях пневмонии у пациентов и персонала, однако эти сигналы игнорировались.