В Уфе не все предприятия смогут выдать справки работникам

В Уфе с понедельника, 20 апреля, перестанут действовать ранее выданные справки. Решение было принято правительством республики для ужесточения контроля за соблюдением самоизоляции.

При этом справки нового образца смогут выдать не все предприятия, а только те, что находятся в списке. Его сейчас формируют в правительстве республики. Так, сотрудники ГИБДД и полиции при проверке документов будут смотреть не только на справку, но и на наличие предприятия в этом новом списке.

— Всё это делается потому, что, к сожалению, те меры, которые были реализованы, неправильно были восприняты, и многие стали гулять по городу, посещать общественные места. Поэтому серьёзные меры пришлось ввести, – объяснил заместитель мэра Уфы Рустем Газизов.