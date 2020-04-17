Фото: pixabay.com
В Сургуте открылись три лаборатории для тестирования на COVID-19
17 апреля, 17:01Общество
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Глава Сургута Вадим Шувалов заявил, что в городе подготовлены три лаборатории, которые смогут принимать анализы на наличие коронавируса.
Как пишет infox.ru, новая созданная лаборатория уже готова протестировать порядка 200 анализов на инфекцию, взятых у потенциально зараженных.
Также отмечается, что тесты на вторичную экспертизу будут отсылать в Югру, а не Новосибирск, что сэкономит медикам много времени.
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