В Сургуте открылись три лаборатории для тестирования на COVID-19

Как пишет infox.ru , новая созданная лаборатория уже готова протестировать порядка 200 анализов на инфекцию, взятых у потенциально зараженных.

Также отмечается, что тесты на вторичную экспертизу будут отсылать в Югру, а не Новосибирск, что сэкономит медикам много времени.