В Росздравнадзоре рассказали о точности тестов на коронавирус
17 апреля, 20:54ОбществоФото: pixnio.com
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В пресс-службе Росздравнадзора заявили, что точность зарегистрированных в стране тестов для диагностики COVID-19 - более 95%.
Об этом стало известно 17 апреля, сообщает газета «Известия».
В публикации отмечается, что для подтверждения коронавирусной инфекции используется способ амплификации нуклеиновых кислот. Благодаря тому, что этот метод - очень высокочувствителен, выявляется около 95% образцов с COVID-19.
Сейчас в РФ официально зарегистрировано 11 видов тестов на выявление заболевания. Все они пришли необходимые клинические испытания.
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