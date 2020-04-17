В Москве за сутки от COVID-19 вылечились еще более ста человек
17 апреля, 17:38ОбществоФото: flickr.com
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Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице от коронавируса за последние 24 часа вылечились еще 123 человека. Общее число выздоровевших в Москве достигло 1517 человек.
Заммера подчеркнула, что в Москве каждые сутки выздоравливает более сотни человек. Эти показатели, по словам Раковой, являются стабильными, пишет RNS.
По состоянию на 16 апреля число диагностированных заражений COVID-19 в России достигло 27398. Выздоровели 2304 человека, погибли 232.
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