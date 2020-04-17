В Москве произошел пожар в жилом доме 1910 года постройки
17 апреля, 21:05ОбществоФото: pixabay.com/
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В российской столице, в бывшем доходном доме 1910 года постройки по улице Большая Молчановка, произошел пожар. Здание является жилым.
Об этом стало известно 17 апреля, информирует газета «Известия».
Отмечается, что сообщение о возгорании поступило спасателям в 6 часов 3 минуты утра. Площадь пожара составила примерно 100 квадратных метров. В здании загорелись перекрытия с первого по четвертый этажи.
Из дома было эвакуировано 18 человек. Сообщений о пострадавших нет.
Пятиэтажное жилое здание с мансардными этажами более века назад было возведено архитектором Л. А. Херсонским.
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