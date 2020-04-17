В Москве произошел пожар в жилом доме 1910 года постройки

Об этом стало известно 17 апреля, информирует газета «Известия».

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило спасателям в 6 часов 3 минуты утра. Площадь пожара составила примерно 100 квадратных метров. В здании загорелись перекрытия с первого по четвертый этажи.

Из дома было эвакуировано 18 человек. Сообщений о пострадавших нет.