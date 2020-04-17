В московском метро выявили 74 пассажиров с повышенной температурой
17 апреля, 20:47ОбществоФото: pixabay.com
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По сведениям Департамента транспорта Москвы, утром 17 апреля у 74 пассажиров метро была выявлена повышенная температура тела.
Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства, информирует газета «Известия».
При этом в публикации отмечается, что метрополитен работал без затруднений. Однако москвичей призвали оставаться дома.
Необходимость наличия цифровых пропусков для перемещения на общественном и личном транспорте в российской столице установили с 15 апреля. В первый день нового порядка на входах в метро образовались очереди. Они были связаны с проверкой наличия пропусков у пассажиров.
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