В московском метро выявили 74 пассажиров с повышенной температурой

При этом в публикации отмечается, что метрополитен работал без затруднений. Однако москвичей призвали оставаться дома.

Необходимость наличия цифровых пропусков для перемещения на общественном и личном транспорте в российской столице установили с 15 апреля. В первый день нового порядка на входах в метро образовались очереди. Они были связаны с проверкой наличия пропусков у пассажиров.