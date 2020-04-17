В минздраве Башкирии сообщили о трех очагах заболевания коронавирусом в Башкирии

На сегодняшний день в республике зафиксировано три очага коронавирусной инфекции. Первый из них - в РКБ имени Куватова в Уфе, где на карантине продолжают находиться около тысячи человек – как врачей, так и пациентов, и лечатся от опасного заболевания 65 человек.

Следом идет Белебеевская центральная районная больница, где лечатся 11 человек с коронавирусом и Нефтекамский психоневрологический интернат, где уже три человека с подтвержденным COVID-19.

Об этом заявил и.о. начальника отдела управления Роспотребнадзором РБ Венер Изикаев.