В минздраве Башкирии сообщили о трех очагах заболевания коронавирусом в Башкирии
Очередной брифинг ведомства по противодействию коронавирусной инфекции состоялся сегодня, 17 апреля.
На сегодняшний день в республике зафиксировано три очага коронавирусной инфекции. Первый из них - в РКБ имени Куватова в Уфе, где на карантине продолжают находиться около тысячи человек – как врачей, так и пациентов, и лечатся от опасного заболевания 65 человек.
Следом идет Белебеевская центральная районная больница, где лечатся 11 человек с коронавирусом и Нефтекамский психоневрологический интернат, где уже три человека с подтвержденным COVID-19.
Об этом заявил и.о. начальника отдела управления Роспотребнадзором РБ Венер Изикаев.
Напомним, что в республике за последние сутки было зарегистрировано 22 новых случая заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в Башкирии на утро 17 апреля составило 213 человек. 156 человек из них госпитализированы. За время наблюдений в регионе с выздоровлением выписано 14 (5 сегодня) человек. Умерло 8 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Тест-системы в Башкирии находятся в объеме двух трехнедельного запаса.