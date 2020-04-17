В Минздраве Башкирии рассказали о двоих умерших от коронавируса пациентах

За сутки в Башкирии от острой коронавирусной инфекции погибло еще два пациента. Количество умерших, к сожалению, ежедневно растет. Общее количество на сегодняшний день составляет 8 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Забелин на ежедневном брифинге.

Известно, что один из умерших пациентов – 49-летний житель Нуримановского района – страдал тяжелой формой инсулинозависимым сахарным диабетом, на фоне которого развилось воспаление легких и осложнилось новой коронавирусной инфекцией.

Второй пациент – 55-летний житель уфимского района – страдал острым лейкозом. Он погиб от острой тотальной пневмонии, осложненной коронавирусной инфекцией.