В Иркутской области СК установил зачинщиков беспорядков в колонии

Правоохранители установили личности главных зачинщиков и участников беспорядков в ИК-15 – это около 200 заключенных. По факту случившегося заведены уголовные дела о дезорганизации исправительного учреждения с применением насилия в отношении сотрудников ИК и об организации массовых беспорядков. Об этом пишет russian.rt.com.