В Иркутской области СК установил зачинщиков беспорядков в колонии
17 апреля, 20:43ОбществоФото: sledcom.ru
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Следственный комитет завел два уголовных дела после массового бунта, который устроили заключенные исправительной колонии строгого режима, расположенной в городе Ангарск.
Правоохранители установили личности главных зачинщиков и участников беспорядков в ИК-15 – это около 200 заключенных. По факту случившегося заведены уголовные дела о дезорганизации исправительного учреждения с применением насилия в отношении сотрудников ИК и об организации массовых беспорядков. Об этом пишет russian.rt.com.
Следователи допросят две тысячи свидетелей, среди которых сотрудники ИК и заключенные.
Бунт в исправительной колонии №15 произошел 9 апреля и привел к возникновению пожара.
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