В Башкирии в РКБ имени Куватова нашли коронавирус у буфетчицы, раздававшей еду

Сотрудница буфета, которая разносила еду по палатам в РКБ, оказалась заражена коронавирусом. Об этом стало известно из сюжета, который был показан накануне в рамках обсуждения в программе «Пусть говорят» на Первом канале.

Известно, что данный сюжет для Первого канала готовили для Первого канала уфимские тележурналисты на основе информации, полученной от руководства и изолированных сотрудников клиники. Официального подтверждения данной информации со стороны руководства РКБ имени Куватова пока не поступало.

Выступившая вчера в прямом эфире, который вышел на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, главный врач РКБ Эльза Сыртланова сообщила, что, по последним данным, заражены 28 сотрудников больницы и 22 пациента. Остальные получили отрицательные анализы либо так называемые сомнительные результаты, требующие подтверждения.

Повторные анализы, по словам Эльзы Сыртлановой, были сданы 10 апреля и их результаты должны стать известны на днях.

Напомним, РКБ имени Куватова находится на самоизоляции с 6 апреля. Пол режим ограничения попали 610 сотрудников клиники и столько же пациентов. Пять человек, по словам главврача. сейчас находятся в реанимации, трое из них подключены к аппаратам ИВЛ.