В Башкирии умирающего от опухоли мозга 19-летнего парня положили в больницу

Накануне, 17 апреля, 19-летнего Ранэля Шамсутдинова все-таки положили в больницу. Как Медиакорсети рассказала сестра парня Ралина, врачами было принято решение определить его в больницу Салавата. Пока медики облегчают тяжелое состояние Ранэля, после чего проведут операцию.

— Сказали сперва 2-3 дня нужно снимать отек головного мозга, чтобы потом операцию провести. Я звонила братишке сегодня, спрашивала, как дела. Сказал, что сделали мощный обезболивающий укол, ему стало легче и он даже поспал, — рассказывает девушка.

Напомним, история Ранэля приобрела громкую огласку два дня назад. 19-летний молодой человек, не имевший проблем со здоровьем, резко начал увядать на глазах семьи. У него начала болеть голова, дошло до того, что он перестал есть и пить, самостоятельно передвигаться.

МРТ показало наличие опухоли головного мозга, однако ни одна больница в республике не согласилась принять пациента из-за карантина. В отчаянии семья Ранэля записала видеообращение главе республики Радию Хабирову.