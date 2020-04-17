В Башкирии прогнозируют двукратное увеличение количество зараженных коронавирусом

В Башкирии на следующей неделе количество зараженных коронавирусом может вырасти до 389 – это в два раза больше, чем цифра, зафиксированная 16 апреля.

Прогноз составили ученые БГМУ и УГАТУ. Их задача – смоделировать прогноз на следующие 7 дней, основываясь на данных, предоставленных Роспотребнадзором. Точность прогноза составляет 98%.

Эксперты утверждают, что сейчас мы находимся на полпути к пику роста заболеваемости. При этом несмотря на то, что темп увеличения зараженных стабильные, принятые карантинные меры все-таки помогают.

Напомним, по данным минздрава за минувшие сутки стало известно еще о 22 новых случаях заражения коронавирусом. Общее число зараженных таким образом достигло 213. На амбулаторном лечении 35 человек с легкой формой коронавируса.