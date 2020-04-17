В Башкирии появилась возможность выявлять людей, незаметно переболевших коронавирусом
17 апреля, 17:40ОбществоМинзаля АскароваФото: pexels.com
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Специальные реагенты для выявления специфических антител в регионе появятся уже в ближайшие недели.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В Башкирии врачи смогут определить наличие коронавируса в организме человека, ранее переболевшего незаметно, «задним числом». Как сообщают представители министерства здравоохранения РБ, специальные реагенты на рынке появятся уже ближайшие недели. С помощью них можно будет определить, перенес ли человек коронавирус или нет.
В ведомстве уточнили, что после полного обследования врачами будет определена тактика и место проведения дальнейшей терапии. Больного могут госпитализировать, либо лечить амбулаторно или же оставить на дому под присмотром врачей.
Напомним, что на сегодняшний день в республике зарегистрировано 231 человек с подтвержденным коронавирусом.
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