В Башкирии появилась возможность выявлять людей, незаметно переболевших коронавирусом

В Башкирии врачи смогут определить наличие коронавируса в организме человека, ранее переболевшего незаметно, «задним числом». Как сообщают представители министерства здравоохранения РБ, специальные реагенты на рынке появятся уже ближайшие недели. С помощью них можно будет определить, перенес ли человек коронавирус или нет.

В ведомстве уточнили, что после полного обследования врачами будет определена тактика и место проведения дальнейшей терапии. Больного могут госпитализировать, либо лечить амбулаторно или же оставить на дому под присмотром врачей.